Fundo Social de Carapicuíba comemora resultados da Campanha do Agasalho

Data de Publicação: 30 de julho de 2013

O Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba encerrou oficialmente a Campanha do Agasalho deste ano, comemorando a arrecadação de 60 mil peças de roupas e 10 mil cobertores. As doações já estão sendo distribuídos à população carente do município.

As peças de roupa e cobertores serão distribuídas durante todo o ano, e não de uma vez só como acontece em outras cidades. Dessa forma, as pessoas que necessitam de agasalho em outras épocas do ano podem recorrer ao Fundo de Solidariedade para receber doações.

A população abraçou o tema “Combata o frio com solidariedade” e se uniu para ajudar a fazer a diferença na vida de muitos moradores de rua e de famílias carentes de Carapicuíba. A equipe do Fundo Social de Solidariedade mostrou-se satisfeita com o empenho da população e esperam manter em “alta” a fraternidade no município.