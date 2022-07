Prefeitura de Carapicuíba altera limite de velocidade na região Central

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 31 de julho de 2013

A partir de 1º de agosto, a Prefeitura de Carapicuíba vai alterar o limite de velocidade na Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, entre a Rua Antônio Pignatari e a Rotatória do Km 21.

O limite de velocidade na via que hoje é de 60 Km/h vai passar para 50 Km/h. Segundo os estudos daSecretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), a mudança é necessária devido ao grande número de casos de atropelamento que acontecem nessa região, bastante populosa e com tráfego intenso de pedestres.

A avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu serve de acesso para quem segue no sentido do Rodoanel, Av. dos Autonomistas (Osasco), Parque dos Paturis, Cohab e Av. Marginal do Ribeirão. No outro sentido, para quem segue sentido Tamboré/Alphaville, Barueri e Jandira.

Faixas de aviso serão colocadas ao longo da avenida alertando sobre a nova velocidade. Também serão colocados redutores de velocidade com fiscalização eletrônica, ressaltando que a educação no trânsito é um processo que envolve todos os setores da sociedade.