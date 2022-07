Carapicuíba recebe exposição fotográfica Arte na Rede

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 31 de julho de 2013

De 01 a 21 de agosto, acontece no Parque Estadual Gabriel Chucre, em Carapicuíba, a exposição fotográfica itinerante Arte na Rede, patrocinada pela AES Eletropaulo, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, Educação, e Meio Ambiente.

A exposição conta com fotografias tiradas em 46 países sob a temática do futebol de rua, com a autoria do jornalista e fotógrafo Caio Vilela, que viajou a países como Tunísia, Síria, Palestina, Quênia e Jordânia para retratar a força de integração que tem o futebol em todo o mundo.

A primeira mostra aconteceu em São Paulo, e agora é a vez de Carapicuíba. A exposição ainda percorrerá os municípios de Jandira, Vargem Grande Paulista e Rio Grande da Serra nos próximos meses. A galeria de fotos ‘Arte na Rede’ conta com a curadoria das jornalistas Ana Busch e Noelly Russo, que selecionaram as imagens, estabeleceram suas conexões com a história e culturas mundiais e ainda desenvolveram um material focado para o público escolar: um caderno com informações e atividades que será distribuído gratuitamente a professores das redes públicas de ensino das cidades visitadas.

O projeto é viabilizado com o apoio do Governo de São Paulo, da Secretaria de Estado da Cultura e do Programa de Ação Cultural 2013. A realização fica sob os cuidados da Elo3 Integração Empresarial, empresa especializada na criação e desenvolvimento de projetos culturais que priorizam a democratização do acesso à arte e cultura.