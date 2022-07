Carapicuíba obtém resultado inédito nos Jogos Regionais

Data de Publicação: 31 de julho de 2013

A delegação de Carapicuíba retornou de Barueri após a disputa dos 57º Jogos Regionais, trazendo o “peso” de 30 medalhas conquistadas, sendo 4 de ouro, 10 de prata e 16 de bronze. É o melhor desempenho da cidade na história da competição.

O bom desempenho nos jogos permitiu ascender da nona posição do ano passado para o inédito sexto lugar em 2013, alcançando o inédito 6º lugar com 121 pontos na classificação geral.

Todas as equipes se esforçaram para buscar bons resultados, mas o destaque deste ano ficou por conta do atletismo que conseguiu 22 medalhas, sendo quatro de ouro: duas para Gabriel Rodrigues e uma para Laryssa Rodrigues e outra para Cínthia do Nascimento.

Além do atletismo, as equipes de futsal feminino e handebol feminino trouxeram medalhas de prata. Já o volei feminino, capoeira e tênis conseguiram o bronze para Carapicuíba.