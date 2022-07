Professores de Carapicuíba participam da etapa intermunicipal da CONAE

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 1 de agosto de 2013

Professores e profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba participaram da Conferência Intermunicipal de Educação que aconteceu no último final de semana em Barueri, cumprindo mais uma etapa preparatória da II CONAE – Conferência Nacional de Educação, que ocorrerá em fevereiro de 2014. A Secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos representou a delegação do município na abertura do evento.

A Conferência Intermunicipal abrangeu 16 municípios da região oeste e sudoeste da Grande São Paulo, sendo Carapicuíba, Barueri, Cotia, Jandira, Osasco, Cajamar, Itapevi, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Juquitiba, Embu das Artes, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista e Pirapora do Bom Jesus.

Os presentes debateram os rumos da educação em nosso País para os próximos anos, tendo como tema principal, “O Plano Nacional de Educação na Articulação do Sistema Nacional de Educação” e escolheram 96 delegados para o II CONAE.

A II CONAE será um espaço democrático de construção de acordos entre atores sociais, expressando valores e posições diferenciadas sobre os aspectos culturais, políticos, econômicos e apontando novas perspectivas para a organização da educação nacional e a consolidação do novo Plano Nacional da Educação (PNE). A Conferência Nacional acontece em fevereiro de 2014.