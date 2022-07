Professores participam do 5º Encontro de Formação Continuada em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 1 de agosto de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação promoveu entre os dias 22 e 25 de julho, o 5º Encontro de Formação Continuada para professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

A abertura do evento ocorreu na segunda, 22, na Expo Oeste e contou com a presença de cerca de 1100 professores e professoras da rede municipal. Também estava presente a ONG Arte na Lata, que apresentou músicas de percussão, dança e performance.

A palestrante da noite, professora Emília Cipriano Sanches, Doutora em Educação e Mestre em Psicologia da Educação pela PUC/SP, iniciou sua participação com um vídeo e cantou a música de Caetano Veloso “Sozinho”, para trabalhar o tema “Saberes e afetos entrelaçados no papel do Educador”.

Os Encontros anuais de Formação trazem temas discutidos nacionalmente, por meio de palestrantes engajados no trabalho de pesquisa e comprometidos com uma educação pública de qualidade para socializar suas experiências, seus conhecimentos e suas pesquisas com os professores da rede.

Desde 2009, a Secretaria Municipal de Educação procura revisar criticamente os conteúdos ensinados nas escolas da rede. Em 2012, celebrou convênio com Escola do Futuro – USP para criação de plataforma de apoio através de Rede Social Virtual e da utilização das tecnologias de informação e comunicação (TCIs) e subsidiar o processo de construção de um Plano Curricular.