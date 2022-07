Carapicuíba realiza a 3ª Conferência Municipal de Cultura

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 5 de agosto de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveram a 3ª Conferência Municipal de Cultura neste sábado, 3 de agosto, com o objetivo de propor estratégias para o fortalecimento da cultura na cidade.

O evento aconteceu nas dependências da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) e teve a apresentação de artistas locais das áreas de música, dança, roda de leitura e artesanato.

Artistas, autoridades, membros do Conselho Municipal de Cultura e profissionais das secretarias municipais de Cultura, Educação e Administração, juntamente com a sociedade civil, debateram sobre as dificuldades e avanços para a valorização das expressões culturais da cidade.