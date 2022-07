Vôlei de Carapicuíba esta na final dos Jogos da Cidade

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de agosto de 2013

A seleção feminina de vôlei de Carapicuíba esta na decisão da fase regional dos Jogos da Cidade em São Paulo. A classificação veio após duas vitórias na competição, sendo a última conquistada neste domingo, 04, diante do time do IME – Instituto de Matemática e Estatística da USP.

Sem enfrentar muitas dificuldades e aproveitando os erros do adversário, a seleção de Carapicuíba apenas administrou o resultado do jogo a seu favor. Alcançou a classificação para a final vencendo a partida por 2 sets a 0, parciais de 25×6 e 25×10.

A seleção de Carapicuíba e a equipe do CMC-Butantã disputam o título da fase regional dos Jogos da Cidade no próximo dia 18, às 10h30 no Ginásio II do Círculo Militar em São Paulo, localizado na Rua Abílio Soares, 1589 – Paraíso. A entrada será livre.