Inscrições abertas para Miss e Mister Melhor Idade de Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de agosto de 2013

Carapicuíba vai eleger mais pelo 5º ano a Miss e o Mister Melhor idade. O concurso acontecerá no dia 13 de setembro às 19 horas, no Teatro FUCA (Av. José Fernandes Teixeira, 510 – V. Cretti) e é realizado pela WM Eventos com apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

Para participar, os interessados devem ter no mínimo 60 anos, e residir em Carapicuíba. Deverão também preencher a ficha em um dos locais descritos abaixo e levar cópia do RG. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de agosto.

Além da beleza, os jurados irão considerar a postura, simpatia e elegância com critério para definir o casal vencedor, que será classificado para o concurso estadual.

O evento também recebe apoio de instituições e empresas, tendo como apresentador o músico Márcio Mendes, com a animação e show do Trio Los Angeles. O custo de entrada para o evento será um quilo de alimento, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade.

Locais para inscrição do Miss e Mister Melhor Idade

CATIC – Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba

Rua Anselmo Perine, 110 – Centro

Conexão – Serviço de Integração Social

Rua Sandra Maria, 433, Centro, Carapicuíba

NUPI – Núcleo de Participação do Idoso

Av. Amazonas, 60, Cohab 2

Comunicade Kolping Vila Dirce

Av. Inocêncio Seráfico, 3.850

Comunidade Kolping da Aldeia

Rua do Cabo, 20

Associação São Joaquim

Unidade 1: Praça da Aldeia, 20

Unidade 2: Rua João Fasoli, 11

Casa dos Conselhos

Rua Maria Helena, 110 – Centro

CRAS I – Ariston I – CSU

Rua Lizarda, 06 – Cidade Ariston – Carapicuíba – SP

CRAS II – Novo Horizonte

Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte

CRAS III – Parque Flórida

Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida – Carapicuíba – SP

CRAS IV – Jardim Ana Estela

Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

Ginásio Tancredão

Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Corintinha