Carapicuíba integra 2ª Conferência Regional do Meio Ambiente

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 8 de agosto de 2013

Carapicuíba se prepara para participar da II Conferência Regional do Meio Ambiente da Região Pinheiros Pirapora, que acontece entre os dias 16 e 18 de agosto na Câmara Municipal de Barueri (Endereço: Al. Wagih Salles Nemer, 200 – Centro Comercial).

As conferências municipais e regionais são o início preparatório da Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA). Na região Pinheiros Pirapora (Carapicuíba, Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi e Santana de Parnaíba), as discussões ocorrem em conjunto, para as definições de ações prioritárias e responsabilidades e eleição dos delegados para a etapa estadual. Podem participar pelo município 40 pessoas, sendo 20 representando a sociedade civil, 10 pelo governo municipal e 10 pelo empresariado.

Segundo o Regimento Interno aprovado pela Comissão Organizadora Nacional, o período para realização das Conferências Municipais / Regionais é de 01 de abril até 30 dias antes da data de realização da Conferência Estadual correspondente, que está agendada para 20, 21 e 22 de setembro.

Na etapa estadual são discutidas as ações prioritárias e responsabilidades enviadas por todas as conferências municipais / regionais do estado e são eleitos os delegados para a Etapa Nacional, que acontece em Brasília, de 24 a 27 de outubro de 2013. A Conferência vai discutir a implementação da política nacional de resíduos sólidos, entre diversos atores sociais: governo, sociedade civil e setor empresarial.

Mais informações sobre o Regimento Interno da Conferência Regional podem ser obtidas na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade: 4164-5413.