Trabalhadores elegem novos membros da CIPA da Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 8 de agosto de 2013

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Município de Carapicuíba, vinculada à Secretaria de Administração, elegeu entre os dias 29 de julho e 1º de agosto os novos membros para o exercício 2013-2014.

Durante os quatro dias, 2.482 servidores e funcionários públicos da Prefeitura de Carapicuíba votaram, sendo eleitos:

Membros eleitos – titulares

1º Luzinete Bernardo de Almeida – 511 votos

2º Edson Domingos – 450 votos

3º Francisca Alexandrina – 378 votos

4º Israel Xavier Leite – 225 votos

5º Berenice Jesus Antônio – 113 votos

6º Eliene Soares dos Santos – 92 votos

Membros eleitos – suplentes

7º Geraldo de Fátima Vieira – 65 votos

8º Marques Luciano dos Santos – 50 votos

9º Luís Carlos de Moura – 48 votos

10º Luiz Antônio Tarragó – 47 votos

11º Assis de Paula Silva – 42 votos

12º Gelson dos Santos Souza – 42 votos

Participaram ao todo 21 candidatos. Do total dos votos computados, 59 foram nulos, 108 brancos e 2.315 válidos. A apuração dos votos foi feita dia 2 de agosto, sexta-feira.

A CIPA é composta por 24 membros, sendo que 12 são eleitos por votação dos servidores públicos e os outros 12 são indicados pelo prefeito. A posse da nova direção da CIPA será realizada no dia 3 de setembro às 14 horas, no Teatro Jorge Amado.

Regulamentada pela lei municipal 2.945 de 2.009, a CIPA é um relevante instrumento dos trabalhadores para tratar da prevenção de acidentes do trabalho, das condições do ambiente do trabalho e de todos os aspectos que afetam sua saúde e segurança.