Praça da aldeia jesuítica recebe nova iluminação

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 15 de agosto de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, finalizou a obra de revitalização do sistema de iluminação da Praça da Aldeia Jesuítica.

O espaço foi revitalizado com a retirada do sistema antigo e a instalação de novas luminárias, cabeamento, postes e ornamentação. Com isso, o cabeamento de iluminação da Praça da Aldeia passou a ser subterrâneo, sem o sistema aéreo de distribuição de energia elétrica, proporcionando mais harmonia com a preservação arquitetônica do espaço, autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O resultado é um visual leve e agradável para os freqüentadores da Praça da Aldeia, uma vez que os fios da rede elétrica não estão mais à vista, interferindo na paisagem do local. Esse trabalho faz parte do Projeto de Eficiência Energética e segue o cronograma estabelecido entre a Secretaria de Infraestrutura e a concessionária AES Eletropaulo.

Secretaria de Infraestrutura

A Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica determinou em 2012, que os municípios assumirão a responsabilidade da manutenção de todo o sistema de iluminação pública a partir de janeiro de 2014. A Prefeitura de Carapicuíba se antecipou nos preparos para a transição e criou a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana em janeiro deste ano.

A Secretaria de Infraestrutura atende no Centro Administrativo e realiza o cronograma de atividades estabelecidas entre a Prefeitura de Carapicuíba e a AES Eletropaulo. Informações: 4164 – 5632.