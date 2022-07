Vôlei de Carapicuíba traz título dos Jogos da Cidade de São Paulo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de agosto de 2013

A equipe feminina de vôlei adulto de Carapicuíba conquistou na manhã deste domingo, 18, o título da fase regional dos Jogos da Cidade, disputado na capital paulista, ao vencer o CMC Butantã por 2 sets a 0.

Aproveitando se do nervosismo adversário e conseguindo acertar bons saques, a seleção de Carapicuíba se impôs na partida para abrir boa vantagem e vencer o primeiro set por 25 a 7.

Já o segundo set começou mais equilibrado, com a equipe do CMC Butantã tentando reagir na disputa do título. Porém, o time de Carapicuíba teve paciência para controlar o ritmo da partida e se manter à frente no placar, vencendo pelo placar de 25 a 10, e assim garantir o troféu e a vaga para prosseguir na competição.