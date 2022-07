Campanha Nacional de Multivacinação tem início neste sábado

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de agosto de 2013

Entre os dias 24 a 30 deste mês a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde participa da Campanha Nacional de atualização da caderneta de vacinação.

Neste sábado, 24, dia D da mobilização nacional de vacinação, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas das 8 às 17 horas. A multivacinação é uma medida para aumentar a cobertura vacinal das crianças menores de cinco anos, diminuindo o risco de transmissão de doenças que podem ser evitadas.

Na campanha, serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil: BCG, hepatite B, penta, inativada poliomielite (VIP), oral poliomielite (VOP), rotavírus, pneumocócica 10 valente, meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e DTP (difteria, tétano e coqueluche).

O prefeito Sergio Ribeiro orienta para que os pais levem as crianças à UBS mais próxima de sua residência, munidos das cadernetas de vacinação. Confira abaixo os endereços das UBSs:

UBS ADAUTO RIBEIRO – Estrada da Guabiroba, 519 – Santo Estevão

UBS ANA ESTELA – Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

UBS ARISTON – Rua Dumont, 26 – Cidade Ariston

UBS FLORISPINA P. CARVALHO – Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce

UBS VL. MENCK – Estrada das Acácias, 202 – Vila Menck

UBS VL. CRETTI – Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti

UBS VL. HELENA – Rua Vereador José Fernandes Filho, 03 – Vila Helena

UBS RAIMUNDO GUEDES – Rua Áquila, 24 – Jardim Novo Horizonte –

UBS PQ. FLORIDA – Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida

UBS CENTRAL – Rua Joaquim das Neves, 115 – Centro

UBS COHAB 5 – Avenida Tancredo de Almeida Neves, 860 – Cohab 5

UBS COHAB 2 – Avenida São Paulo Apóstolo, 410 – Cohab 2

UBS NATÉRCIO SILVA ARRUDA – Rua Bom Pastor, 115 – Jd. Capriotti