Prefeitura de Carapicuíba intensifica fiscalização de Transporte escolar

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 21 de agosto de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) segue seu trabalho de fiscalização do transporte escolar que operam na cidade. A abordagem para verificação dos veículos acontece em frente às escolas em horários de maior movimento, como o início e fim dos turnos escolares, com maior fluxo de entrada e saída de alunos e de circulação das vans.

Trata-se de uma importante tarefa da SMTT e tem como maior objetivo garantir a segurança das crianças e jovens que utilizam as vans escolares como transporte diário, além de todos os outros veículos e pedestres que fazem parte da rotina viária.

Durante a operação de fiscalização, os agentes da SMTT verificam as documentações do condutor e do veículo, examinam as condições de conservação e itens de segurança para os usuários, como cintos de segurança e extintor.

É importante lembrar que os condutores de veículo de transporte escolar devem possuir um curso específico de direção, o Curso para Condutores de Veículos de Transporte Escolar, que exige, entre outras coisas, a idade mínima de 21 anos, ser habilitado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima.

O veículo também deve seguir as normas de trânsito vigentes além de regras exclusivas, como licenciamento específico, modelos de veículos liberados para esta atividade e tempo de vida útil do carro. A pintura de identificação de transporte escolar também deve seguir um padrão específico. As irregularidades e/ou descumprimento das leis podem gerar multas e até apreensão do transporte.

Sinalização

A SMTT continua com as obras de melhoria da sinalização de trânsito na cidade. Nesta seamana, foram pintadas faixas de indicações na via, pinturas de lombadas e faixas de pedestres na Rua Portugal, Jardim Jandira. A SMTT agradece a colaboração dos moradores durante a execução do trabalho e segue com o projeto de revitalização das sinalizações.