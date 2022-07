Prefeitura leva “Saúde mais perto de Você” ao Jardim Novo Horizonte

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de agosto de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado, 24, a ação “Saúde mais perto de Você”, um conjunto de serviços para a população do Jardim Novo Horizonte. Os profissionais estarão junto à UBS Raimundo Guedes, à Rua Áquila, 24, das 8h às 14h em tendas, oferecendo exames de pressão arterial (PA), diabetes (dextro), atendimento odontológico e orientações em Saúde Mental. Haverá também brincadeiras para crianças.

Além desta ação, acontece durante o sábado em todas as UBSs do município, a Campanha Nacional de Multivacinação e o atendimento do programa Bolsa Família, que fará a atualização de dados dos beneficiários e cadastramento de novas famílias.

A Prefeitura de Carapicuíba tem realizado diversas ações nos bairros, para melhorar a vida da população, oferecer serviços sociais, limpar e recolher materiais deixados nas ruas e cortar o mato de terrenos públicos e praças.

As Avenidas Júpiter e Plutão também ganharam asfaltamento novo, melhorando a circulação de veículos no bairro. O prefeito Sergio Ribeiro trabalha para trazer mais obras e melhorar ainda mais a vida da população de Carapicuíba.