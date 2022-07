Av. Marginal do Ribeirão passa por obras de recapeamento

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de agosto de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), acompanha nesta semana as obras de recapeamento asfáltico na Av. Marginal do Ribeirão. O empreendimento será executado pela concessionária administradora do Rodoanel Mário Covas, CCR.

As atividades se concentram no trecho entre a rotatória do KM 21, na divisa de Carapicuíba com Osasco, e seguem até a altura do nº 3.400 da Av. Marginal do Ribeirão.

A obra tem como principal objetivo proporcionar mais segurança e facilidade aos usuários e moradores da região.

A Av. Marginal do Ribeirão é uma das principais vias da cidade, pois é utilizada como alternativa de acesso à região do Parque da Aldeia sem precisar passar pelo centro de Carapicuíba.