Cartão para vaga de idoso oferece mais benefícios em Carapicuíba

Os idosos que utilizam as vagas públicas de estacionamento rotativo agora podem solicitar a emissão do seu Cartão de Estacionamento do Idoso. Trata-se de um cartão de identificação para pessoas com mais de 60 anos, que são transportadas ou dirigem seus próprios carros e estacionam em vagas públicas, como as áreas de Zona Azul, por exemplo. Nessas situações, o idoso poderá utilizar a vaga especial destinada a sua categoria ou qualquer outra vaga delimitada sem ser multado.

O beneficiado pode usar seu cartão em outras cidades, pois ele é válido em todo o território nacional. Carapicuíba inova e oferece ainda mais benefícios aos seus moradores tornando gratuito o uso da vaga em áreas públicas aos portadores da credencial. Em outras cidades, mesmo com a apresentação do cartão, o usuário não fica isento do pagamento da taxa para estacionar em área de Zona Azul.

Para solicitar o cartão, é preciso comparecer pessoalmente à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), na Rua João Acácio de Almeida, 230, Jardim das Belezas, de segunda a sexta entre 8h e 17h. Os documentos necessários são RG e comprovante de residência originais. O cartão deve ser renovado a cada 2 anos e não pode ser emprestado a terceiros.

Este benefício está em conformidade com o Estatuto do Idoso.