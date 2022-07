Prefeitura implanta estacionamento rotativo na Vila Caldas

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de agosto de 2013

A partir do dia 27, terça-feira, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), implantou o Sistema de Estacionamento Rotativo e fará mudanças no sentido de algumas ruas no entorno do Centro Administrativo da prefeitura, na Vila Caldas.

As alterações ocorreram para melhor organizar o trânsito de pedestres e motoristas que circulam na região, moradores, trabalhadores e pessoas que comparecem ao Centro Administrativo e na Secretaria de Receita e Rendas. O estacionamento rotativo democratiza o uso das vagas públicas disponíveis e é um sistema aprovado pelos comerciantes da cidade.

As principais mudanças de sentido nas vias acontecem nas ruas Célio Meucci, Rodrigues Alves, Venceslau Brás, Washington Luís e na Av. Presidente Vargas. Estas ruas receberam placas informando os novos sentidos obrigatórios e a SMTT esta a disposição no telefone 4184-4098 para esclarecer possíveis dúvidas.

Com a implantação do estacionamento rotativo (zona azul), parquímetros foram instalados em pontos diversos para garantir a comodidade dos usuários.

Carapicuíba é um município em crescimento e a SMTT esta atenta às necessidades de aprimoramento da sinalização de trânsito na cidade e trabalha para melhorar a locomoção nas vias públicas.