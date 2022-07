Prefeitura leva mais saúde para os bairros

Data de Publicação: 28 de agosto de 2013

No último sábado, 26 de agosto, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, abriu a Unidade Básica de Saúde “Raimundo Guedes”, no Jardim Novo Horizonte para atender a população.

Além da campanha de multivacinação, iniciada em todas as UBSs do município, foi oferecido exames de pressão (PA) e diabetes (dextro), avaliação bucal, cadastros para o Programa Bolsa Família, Cartão do SUS e para castração de animais domésticos. As crianças brincaram em balões de pula-pulas e piscinas de bolinha.

Castração e vacinação de animais

Também no sábado, o setor de Zoonozes da Secretaria da Saúde realizou castração de cerca de 150 animais de estimação (cães e gatos) na EE Ricardo Antônio Pecchio, na Vila Silviânia. A equipe já realizou a mesma ação no Ariston e estará no dia 31 no Jardim Novo Horizonte. Funcionários da Prefeitura estão cadastrando os animais por meio de visitas às residências. A vacinação antirrábica de cães e gatos está agendada para o período de 21 de setembro a 8 de outubro. Datas e locais serão divulgados por toda a cidade.

Saúde mais perto de você!

Abrir a UBS para a população no final de semana é uma estratégia da Secretaria de Saúde para que a população aproveite mais e melhor os benefícios oferecidos pela Prefeitura. Neste sábado, 31 de agosto, todas as unidades estarão abertas para oferecer o Mutirão de Papanicolaou e atualização do cartão do Bolsa Família.

Já na UBS da Cidade Ariston, à Rua Dumont, 26, será realizada a ação “Saúde vai até você”, com um ônibus do BOS – Banco de Olhos de Sorocaba – para exames. Haverá, além dos serviços já citados, teste de dextro e PA, ambulância do Centro de Testagem e Acolhimento (CTA Móvel) para testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B, dentre outros serviços.

Levar os serviços de saúde é uma ação simples que pode trazer importantes resultados, como a identificação de doenças ainda não diagnosticadas e incentivar o hábito da prevenção, por meio de exames simples e acessíveis. O prefeito Sergio Ribeiro está intensificando ações como esta para melhorar a vida da população. Ao mesmo tempo, continua a trazer recursos e a tocar as obras que estão transformando a cidade de Carapicuíba.