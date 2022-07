Prefeitura traz Banco de Olhos de Sorocaba até o Ariston

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de agosto de 2013

Técnicos da Secretaria da Saúde e representantes do município visitam o BOS, que é referência na área da saúde, para nova parceria.

Neste sábado, 31, será realizada a ação “Saúde vai até você” promovida pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde. A ação acontece na UBS Ariston e tem como destaque o atendimento do Hospital Banco de Olhos de Sorocaba – BOS com sua unidade móvel, que vai oferecer, pela primeira vez no município, exame de refração (de visão e indicação do grau de óculos) e encaminhamento para outras especialidades.

O ônibus do BOS ficará em frente a UBS Ariston (Rua Dumont, 26), das 8h às 17h. Dentro da UBS também haverá diversos atendimentos: Mutirão do Papanicolaou, cadastramento, atualização do Programa Bolsa Família e teste de exames de pressão (PA) e diabetes (dextro). A Secretaria da Saúde oferece ainda, a ambulância do Centro de Testagem e Acolhimento (CTA Móvel) para testes de HIV, Sífilis e Hepatite B, cujo resultado é obtido em instantes, dentre outros serviços.

Determinação do prefeito Sergio Ribeiro, a abertura das UBSs no final de semana representa mais uma alternativa para que a população aproveite mais e melhor os benefícios oferecidos pela Prefeitura. “Oferecer serviços de saúde à população é uma ação simples que pode trazer importantes resultados, como a identificação de doenças ainda não diagnosticadas e o incentivo a hábitos preventivos”, afirma o prefeito.

Hospital Banco de Olhos de Sorocaba – BOS

O Banco de Olhos de Sorocaba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 1979. Buscando o desenvolvimento progressivo, tanto tecnológico como humano a fim de garantir atendimento primoroso à população, tornou-se referência na área de saúde. Dispõe de diretores voluntários que aliam sólida base profissional à experiência da instituição, o que permite que sejam praticados seus valores filantrópicos