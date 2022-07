Carapicuíba recebe três profissionais do Mais Médicos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de agosto de 2013

Carapicuíba recebe nesta segunda-feira, 2 de setembro, três médicos vindos do programa Mais Médicos, do Governo Federal. Dois deles (pediatra e clínico geral) vão prestar atendimento na UBS Natércio Silva Arruda, no Jd. Bom Pastor. O outro (clínico) ficará na UBS Ariston.

Depois de se apresentarem, os médicos passarão por um processo de acolhimento e adaptação à Rede Básica de Saúde e iniciarão o atendimento no dia 13 de setembro. Eles receberão do Governo Federal, o salário de R$ 10 mil mensais para trabalharem 8 horas por dia (40h/semana). O contrato tem validade de dois anos. A Prefeitura é responsável pela ajuda de custo de moradia e alimentação e repassará aos médicos os valores de R$ 1.500,00 e R$ 300,00, respectivamente.

Com a criação do Programa pelo Governo Federal, a Prefeitura de Carapicuíba se inscreveu e solicitou a vinda de 27 médicos para sete UBSs. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a adesão de novos profissionais – clínicos gerais, ginecologistas e pediatras – para atuarem no município.

O prefeito Sergio Ribeiro está entusiasmado com a vinda de novos médicos para o município e acredita que a população será a maior beneficiada. “Parabenizo a atitude corajosa do ministro da Saúde Alexandre Padilha e da presidente Dilma em buscar soluções para a carência de médicos nas cidades mais pobres do Brasil, a exemplo de Carapicuíba”, reitera.