Prefeitura faz mais de 1.200 atendimentos de Saúde em ação no Ariston

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 4 de setembro de 2013

No último sábado, 31 de agosto, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, realizou uma grande ação para a população do Ariston, com consultas preventivas e exames, registrando um total de 1.265 atendimentos.

Dentre os principais serviços oferecidos, destacaram-se o teste de pressão (PA), 312 e diabetes (dextro), 312, atendimento médico com clínico geral, 120, o CTA Móvel para testes de HIV e Sífilis, 93, exames papanicolau, 88, atendimento dentário preventivo, 80, ginecologista, 60, e o ônibus do Banco de Olhos de Sorocaba, que realizou 200 consultas oftalmológicas.

O próximo bairro a receber o “Saúde mais perto de você” com o ônibus do Hospital BOS será na UBS Parque Flórida, no Jardim Angélica, dia 21 de setembro.

Atendimento Oftalmológico

Por meio de parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Hospital Banco de Olhos de Sorocaba – BOS, está sendo oferecido serviço oftalmológico gratuito à população, com a realização de exame de refração (de visão e indicação do grau de óculos) e outros serviços especializados.

A unidade móvel deve retornar mais quatro vezes a Carapicuíba para atender cerca de mil pessoas até o final do ano. O ônibus conta com dois consultórios, dois médicos oftalmologistas e um auxiliar de enfermagem. O objetivo é diminuir a fila de espera de usuários do SUS que aguardam uma vaga para passar no oftalmo.

Determinação do prefeito Sergio Ribeiro, a abertura das UBSs no final de semana representa mais uma alternativa para que a população aproveite mais e melhor os benefícios oferecidos pela Prefeitura. “Oferecer serviços de saúde à população é uma ação simples que pode trazer importantes resultados, como a identificação de doenças ainda não diagnosticadas e o incentivo a hábitos preventivos”, afirma o prefeito.