Handebol de Carapicuíba estreia com bons resultados na Freguesia Cup.

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de setembro de 2013

As equipes feminina e masculina de handebol adulto de Carapicuíba iniciaram bem a disputa da Freguesia Cup neste domingo, 1º de setembro, na cidade de São Paulo. Ambos os times encararam rodada dupla na estreia da competição.

Com duas vitórias o selecionado feminino venceu, respectivamente, as equipes do Hand Positivo e Hand de 2ª pelo mesmo placar, 18 a 16. Mesmo com todo o cansaço de jogar duas partidas em menos de duas horas, as atletas carapicuibanas mostraram muito empenho e dedicação para alcançar as vitórias na estreia do torneio.

Já a equipe masculina em duas partidas obteve uma vitória por 16 a 11, e uma derrota por 16 a 20 enfrentando respectivamente, FIG Unimesp e Wilson Smonini.

Enquanto no primeiro jogo os atletas de Carapicuíba conseguiram virar o placar para vencer a disputa, na segunda partida mesmo com todo empenho e esforço, a equipe carapicuibana apresentou sinais de cansaço e acabou sendo derrotada.

A Comissão Técnica vê com bons olhos a estreia das equipes no campeonato e aposta na classificação das duas equipes para a próxima fase da competição.