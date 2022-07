Prefeitura de Carapicuíba realiza 2ª Oficina de Planejamento do Projeto Biblioteca Móvel Municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de setembro de 2013

Neste sábado, 31, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a 2ª Oficina de Planejamento do Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba.

A oficina, que aconteceu na Escola Estadual Profª. Didita Cardoso Alves, foi direcionada aos voluntários do projeto e a pessoas interessadas em sua expansão.

O Biblioteca Móvel tem como objetivo estimular o prazer da leitura a crianças, jovens, adultos e idosos, segundo a concepção de Paulo Freire. A atividade é desenvolvida com o apoio de voluntários e de organizações não governamentais.

Em 2012, o projeto realizou 52 rodas de leitura, em parceria com 23 instituições. Com isso, aproximadamente mil pessoas foram beneficiadas direta ou indiretamente com as ações de incentivo à leitura.

O próximo evento acontece dia 28 de setembro. Mais informações: [email protected].