Desfile de 7 de setembro traz identidade cultural em forma de sons e tons

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 5 de setembro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, promove o desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência neste sábado. 7 de setembro, a partir das 9h. A concentração será próxima ao estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura, na Avenida Dep. Emílio Carlos.

O projeto “Cidade Acolhedora, Educadora e Inclusiva”, que já vem sendo praticado nas escolas da rede municipal norteará os temas do desfile, observando o conteúdo ministrado em sala de aula. Cerca de 900 crianças, distribuídas nas Emeis e Emefs dos quatro polos – Ariston, Planalto, Cohab e Santa Brígida, apresentam subtemas inseridos na proposta central.

O tema “Os sons e os tons de uma cidade que educa” retrata o resgate por meio da música, das diversas culturas existentes no município, vindas dos estados e cidades de origem do povo carapicuibano. A ONG Arte na Lata, uma das parceiras da Secretaria da Educação fará uma apresentação com os alunos do Programa Mais Educação.

Desfilam também cerca de 100 idosos participantes do Catic (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba).

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da participação neste evento cívico, “fundamental para incutir em nossas crianças e jovens o princípio do amor à Cidade e à Pátria”, e convida a população a prestigiar o desfile.