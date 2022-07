Atendimento emergencial restabelece energia para comunidade Savoy

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 6 de setembro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, viabilizou um atendimento emergencial, no domingo, 01/09, para atender os moradores da Rua Pérola do Oeste localizada no Jardim Ana Estela.

Devido ao incêndio ocorrido na região, a rede elétrica foi totalmente danificada, o que comprometeu o fornecimento de energia no local.

Para atender a demanda, uma nova rede elétrica foi construída e os moradores, que não tiveram seus barracos destruídos puderam ligar seus eletrodomésticos com segurança.

O incêndio começou por volta das 23h da sexta-feira, 30/08, e destruiu cerca de 40 barracos e toda a fiação elétrica da comunidade Savoy.