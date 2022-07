Escolas Municipais de Carapicuíba abrem inscrições

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 6 de setembro de 2013

Há vagas para pré escola e ensino fundamental. Estrutura escolar, planejamento pedagógico e alimentação adequada são destaques na educação municipal

A Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas para crianças que completam quatro anos até 31 de março de 2014. Os pais ou responsáveis podem procurar qualquer uma das escolas municipais para proceder a matrícula na pré-escola.

Também há vagas no Ensino Fundamental, sendo que para a criança ingressar no 1º ano, é necessário completar seis anos até o dia 31 de março de 2014. A Prefeitura de Carapicuíba conta com seis EMEFS. Qualquer criança pode se matricular, mesmo que não esteja matriculada em uma pré-escola.

O período de inscrição vai de 3 a 30 de setembro na escola municipal mais próxima da residência.

Atualmente, a rede Municipal de Ensino de Carapicuíba é formada por 11 EMEIS Fase I (Creches – Berçário e Maternal com período integral), 26 EMEIS Fase 2 (Pré I e Pré II), 4 EMEIS Fases I e II (Período integral e meio período) e seis EMEFS. Conta ainda com 23 entidades conveniadas que atendem crianças em período integral, aumentando a oferta de vagas em creches.

A Prefeitura de Carapicuíba tem investido na qualidade de ensino e criando condições para a permanência das crianças na escola. Os alunos recebem uniformes, tênis, meias, materiais, kits escolares, refeições e acompanhamento nutricional.

Atualmente são atendidas 4.717 crianças nas EMEIS Fase I (seis meses a quatro anos), 6.914 crianças nas EMEIS Fase II (quatro a seis anos), 6.463 crianças e adolescentes nas EMEFS e EJA. Estas informações são fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação e são atualizadas quinzenalmente.