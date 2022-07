Sons e tons marcam desfile de 7 de setembro em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de setembro de 2013

Neste 7 de setembro, a Prefeitura de Carapicuíba realizou mais um desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, cuja concentração se deu ao estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura, na Avenida Dep. Emílio Carlos.

A organização do evento ficou por conta Secretaria Municipal da Educação, que adotou o tema “Os sons e os tons de uma cidade que educa”, retratando as diversas manifestações culturais do município, que formaram o povo carapicuibano.

Cerca de 900 crianças, distribuídas nas Emeis e Emefs dos quatro polos – Ariston, Planalto, Cohab e Santa Brígida, apresentam subtemas inseridos na proposta central.

Duas fanfarras abrilhantaram o desfile: Associação Brasil BSGI e a do Catic (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba). Também desfilaram alunos, atletas e professores da Secretaria de Esporte, Guarda Mirim e outros grupos.