Prefeitura de Carapicuíba reurbaniza área do Parque do Planalto

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 12 de setembro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba concluiu uma importante obra no Jardim Planalto, realizando a reconstrução da tubulação de esgoto da Sabesp e restauração da área do Parque do Planalto.

A Secretaria de Obras refez a tubulação do córrego e reconstrução paisagística do local. Agora, a área está sendo urbanizada com palco para teatro de arena, pista de ciclovia, pequeno campo para crianças até 10 anos, academia ao ar livre para a Terceira Idade, playground, calçadas, estacionamento para carros oficiais (prefeitura, ambulância, polícia), estacionamento para o público e ainda vai ganhar mudas de árvores.

A Secretaria de Obras informa que todos os serviços foram realizados com recursos da própria Prefeitura. As ações para a etapa da urbanização do Parque do Planalto estão sendo feitas em parceria com a Secretaria de Serviços Municipais (SSM).

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que oferecer áreas de lazer com qualidade para a população proporciona qualidade de vida. “Restauramos e em breve entregaremos à população uma nova área para cultura, esporte e lazer”, conclui.