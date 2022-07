Cerimônia de posse inicia nova gestão da CIPA

Aconteceu em 03 de setembro de 2013, no Teatro Jorge Amado, a solenidade de posse dos novos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da Prefeitura de Carapicuíba. O novo grupo conta com a participação de 24 integrantes entre os indicados pela prefeitura e os eleitos pelos servidores e farão parte da 3º gestão da CIPA em Carapicuíba (2013/2014).

A solenidade foi conduzida por Jair Vieira, técnico em segurança do Trabalho da Prefeitura, e contou com a presença dos secretários de Administração, Educação e Negócios Jurídicos, os vereadores Marciano e Abraão Jr (presidente da Câmara), Mário César Manduca(vice-presidente da CIPA da Prefeitura de Osasco), Léo Gidelti Costa (Diretor do Sindicato Regional dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Osasco – SINTESP), Elaine Cristina Pereira (Diretora de Recursos Humanos).

O Secretário de Administração, Everaldo Francisco da Silva, ressaltou a importância do evento: “A CIPA é o reconhecimento do papel do trabalhador na Administração Pública, ela faz parte de um momento diferente na história na cidade”.

Mário César Manduca lembrou que todos os cipeiros devem ter um olhar preventivo e Léo Gidelti Costa ressaltou sobre a responsabilidade do cipeiro no ambiente de trabalho.

Destaques da segunda gestão (2012/2013):

Equipe SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho): funcionários sendo contratados por concurso

Programa de Controle de Riscos

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Encontro entre CIPAs com a presença de seis municípios

Destaques da primeira gestão (2011/2012):

Visita a todos os prédios e sedes da prefeitura

Levantamento para elaborar o mapa de risco

1º SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho)

1º Fórum de Segurança do Trabalho

Confira AQUI a galeria de fotos