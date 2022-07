Construção da Escola Técnica Federal inicia este ano

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de setembro de 2013

A expectativa do Instituto Federal São Paulo – IFSP (Governo Federal) e da Prefeitura de Carapicuíba é que o processo para contratação de professores aconteça entre novembro/2013 a abril/2014, com o início das aulas no segundo semestre do próximo ano.

Os estudantes de Carapicuíba já podem se preparar para o primeiro vestibular do IFSP (Instituto Federal São Paulo), popularmente conhecido como Escola Técnica Federal. A previsão é de que as inscrições sejam abertas em 2014 para os cursos técnicos de construção civil e de marketing / comércio.

Fundada há 104 anos, a Escola Técnica Federal oferece cursos técnicos profissionalizantes, em nível superior e tecnólogo. A unidade de Carapicuíba está sendo implantada dentro da antiga fábrica INAC, no Ariston. A expectativa é de que a primeira turma seja formada por 160 alunos, com início das aulas em 2014.

A implantação de uma unidade para Carapicuíba é reivindicação do prefeito Sergio Ribeiro junto ao Ministério da Educação, como forma de aumentar a oferta de cursos profissionalizantes para a população, elevando a qualidade de vida a partir da qualificação profissional.

As ações para a vinda do IFSP tiveram início em 2010, quando o prefeito Sergio Ribeiro e a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, foram a Brasília e conseguiram a promessa de que Carapicuíba seria contemplada com uma unidade.

No final de 2011, técnicos do IFSP estiveram na INAC (Ariston) junto com o prefeito, a secretária da Educação e técnicos para conhecerem a área (foto). Após a vistoria e aprovação do local, foram realizadas duas audiências públicas para que a população participasse da escolha dos cursos.

Após a finalização da obra, o novo prédio comportará 1400 alunos distribuídos em 14 salas, e contará com auditório, refeitório, cantina, ginásio de esportes, laboratórios de informática, química, física, biblioteca, sendo ao todo mais de 50 salas, além de espaços de convivência, escadas, elevadores e banheiros para pessoas com necessidades especiais, entre outros ambientes.