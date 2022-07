Prefeitura de Carapicuíba oferece formação profissional para jovens de 18 a 29 anos

Data de Publicação: 19 de setembro de 2013

Ainda estão abertas as inscrições para o Projovem Urbano 2013, um programa oferecido pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, em parceria com o Governo Federal. O período de inscrições vai até o dia 20 e o início das aulas será dia 23 de setembro.

O Projovem Urbano atende jovens de 18 a 29 anos que não conseguiram concluir os estudos, oferecendo o curso de 18 meses para conclusão do ensino fundamental (5ª a 8ª séries), treinamento em informática, formação profissional inicial e atividades de participação cidadã. Os alunos recebem bolsa auxílio de R$ 100 por mês.

Os interessados devem fazer sua inscrição nas unidades EMEF Argeu Silveira Bueno, (Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 860 – COHAB V) e na EMEF Edegar Simões (Rua Mirassol, 85 – Cidade Ariston), munidos da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.

As aulas acontecem no período noturno e a Secretaria de Educação disponibiliza cuidadores para ficar com as crianças de mães ou pais que não têm com quem deixar seus filhos.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância em oferecer oportunidade para a formação profissional para alcançar uma vida melhor. “Uma das maiores riquezas de Carapicuíba são os nossos jovens trabalhadores. Ao proporcionarmos qualificação profissional, colaboramos para que alcancem reconhecimento e melhor padrão de vida”, finaliza.