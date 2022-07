Carapicuíba comemora Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 19 de setembro de 2013

No sábado, 21, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência será lembrado em Carapicuíba, com uma caminhada organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPCD).

O principal objetivo da 3ª Caminhada do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é chamar a atenção da sociedade para as lutas, dificuldades e conquistas das pessoas com deficiência, além de ressaltar os direitos e promover a inclusão dos deficientes.

A caminhada terá concentração no início do Calçadão de Carapicuíba. Participarão da caminhada pessoas engajadas na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, familiares e demais organizadores.

Mais informações podem ser obtidas na Casa dos Conselhos, que fica na Rua Maria Helena, 110, centro. Contato: 4185-3772.