Copa Veteraníssimo de Carapicuíba entra nas quartas de final

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de setembro de 2013

A Copa Veteraníssimo de Futebol de Carapicuíba, realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, inicia a fase de confrontos eliminatórios da competição no próximo domingo, 22.

Terminada a fase de classificação do campeonato, oito equipes conquistaram a vaga para a próxima fase: A.D. Vasco, Renegados, Família, Planalto, Caracas, Santa Catarina, Brasinha e Sem Miséria.

Todas as partidas serão disputadas no Estádio do Niterói, com entrada gratuita. Confira os horários dos jogos que acontecerão neste domingo.

9h – A.D. Vasco X Renegados

10h30 – Família X Planalto

12h – Caracas X Santa Catarina

13h30 – Brasinha X Sem Miséria

Local: Estádio do Niterói – Rua Perimetral Norte, 246 – Cohab 2.