Handebol feminino de Carapicuíba garante vaga na semifinal da Freguesia Cup

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de setembro de 2013

A equipe feminina de handebol adulto de Carapicuíba garantiu na tarde do último sábado, 14, a classificação para as semifinais da Freguesia Cup, realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, e disputado no bairro da Freguesia do Ó.

O selecionado carapicuibano encarou novamente uma rodada dupla, para conquistar a vaga para a próxima fase da competição. A primeira vitória do dia foi por W.O., devido a ausência da seleção de Poá. Já na segunda partida do dia, o time de Carapicuíba não encontrou dificuldades para vencer a equipe Esperia Masters pelo placar de 31 a 9.

Já a equipe masculina de handebol encerrou sua participação no torneio, após outra rodada dupla também no sábado, obtendo uma vitória por W.O., ante a equipe do Hand 100. No segundo jogo, o time de Carapicuíba foi derrotado pela equipe do Anhembi Morumbi por 23 a 19, após um jogo bem equilibrado.

No próximo sábado, 21, a seleção de handebol feminino de Carapicuíba, entra em quadra novamente em busca da primeira colocação nesta fase do campeonato, enfrentando a equipe Mackenzie Veteranas a partir das 11h50, no Clube Escola Freguesia do Ó, localizado na Rua Jacutiba, 167.