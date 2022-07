Prefeitura leva ônibus oftalmológico ao Parque Flórida

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de setembro de 2013

Neste sábado, 21 de setembro, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde realiza uma grande ação para a população do Parque Flórida e região, oferecendo consultas e exames preventivos.

Dentre os principais serviços a serem oferecidos, está o ônibus do Banco de Olhos de Sorocaba, que já esteve no Ariston atendendo a população. Os médicos farão 200 atendimentos, sendo que os interessados serão cadastrados por ordem de chegada e receberão senha.

Haverá também, clínico geral, pediatria, pesagem do Programa Bolsa Família, coleta de papanicolau, dentista preventivo, aferição de pressão arterial, dextro, dentre outros serviços. A UBS do Parque Flórida fica na rua Califórnia nº 05 e o atendimento será das 8h às 17h.

Aprovado e elogiado pela população, o ônibus oftalmológico é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Hospital Banco de Olhos de Sorocaba, para oferecer serviço oftalmológico gratuito, com a realização de exame de refração (de visão e indicação do grau de óculos) e outros serviços especializados.

O morador Evaldo Vicente Feital, de 56 anos afirmou que ficou satisfeito com a consulta, e a partir de agora passará a usar óculos.

A unidade móvel deve retornar mais três vezes a Carapicuíba para atender cerca de mil pessoas até o final do ano. O ônibus conta com dois consultórios, dois médicos oftalmologistas e um auxiliar de enfermagem. O objetivo é diminuir a fila de espera de usuários do SUS que aguardam uma vaga para passar no oftalmo.

Determinação do prefeito Sergio Ribeiro, a abertura das UBSs no final de semana é mais uma alternativa para que a população aproveite mais e melhor os benefícios oferecidos pela Prefeitura. “Oferecer serviços de saúde à população é uma ação simples que pode trazer importantes resultados, como a identificação de doenças ainda não diagnosticadas e o incentivo a hábitos preventivos”, afirma o prefeito.