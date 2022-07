Centro de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres é inaugurado

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de setembro de 2013

Neste sábado, 21 de setembro, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou o Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Crevim) , que passa a prestar atendimento a partir da próxima segunda-feira, 23, na Rua Sandra Maria, 148, Centro.

Implantado com recursos do Governo Federal, o Crevim é um espaço público, voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência. O local oferece serviços gratuitos nas áreas de assistência social, psicologia e apoio jurídico, colaborando para a cidadania e autoestima das mulheres que passaram por situações de violência doméstica.

A instalação do Crevim em Carapicuíba é resultado dos esforços da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e dos trabalhos da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres (Secretaria de Governo) uma vez que a Prefeitura aderiu ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres, prevista na Lei 11.340/06 – “Lei Maria da Penha”. A norma defende a instalação das Delegacias das Mulheres, criação de Casas Abrigo, Casa de Passagem, Defensorias Públicas Especializadas, Varas da Família, entre outras iniciativas.

Com a implantação do Crevim, será constituída a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, que integra ações das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Trabalho e Segurança, Delegacia da Mulher, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. Também será constituída a Câmara Técnica para monitorar as políticas públicas e propor iniciativas de combate à violência contra as mulheres.

“Estamos criando as condições favoráveis para que as mulheres de Carapicuíba sejam protagonistas das transformações sociais necessárias”, aponta o prefeito Sergio Ribeiro.