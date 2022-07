Procon de Carapicuíba atende mais de mil pessoas por mês

Data de Publicação: 25 de setembro de 2013

O Procon de Carapicuíba registrou nos últimos três meses aproximadamente 3.600 atendimentos aos cidadãos, número que mostra a importância do Posto de Atendimento da entidade na cidade. Foram registradas 2.000 reclamações e houve cerca de 300 encaminhamentos judiciais, que só acontecem quando não há acordo entre as partes através das tentativas do Procon.

Em Carapicuíba desde 2010, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon presta atendimento á população e tem ajudado os cidadãos a garantir sua proteção e defesa como consumidores. O foco principal desta unidade é a educação e orientação para o consumo consciente, para que os consumidores possam ter uma vida financeira mais saudável e desenvolvam um planejamento econômico eficaz.

A instalação do Procon no município começou em 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a lei municipal autorizando a instalar o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor em Carapicuíba. Após assinar a parceria, os profissionais passaram por treinamento oferecido pela própria Fundação e iniciaram seus trabalhos no posto do Procon no Centro Administrativo da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho. Nos últimos meses foram atendidas aproximadamente 3.600 pessoas, registradas 2.000 reclamações e houve cerca de 300 encaminhamentos judiciais.

O Procon-SP é uma instituição pública vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo e tem como principal função colaborar de forma positiva na relação entre fornecedores e consumidores. O órgão é responsável por fiscalizar, orientar, educar e defender o consumidor, fazendo valer a Lei nº 8.078/1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor. Também atua na orientação e esclarecimento de dúvidas dos fornecedores, oferecendo cursos e palestras.

“Não existe uma economia de mercado eficiente sem respeito ao direito do consumidor. Com o PROCON estamos garantindo o desenvolvimento da cidade e a satisfação dos nossos munícipes”, exalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Procon Carapicuíba

Rua Presidente Vargas, 280 – Centro Administrativo da Prefeitura

Telefone: 4164-5444

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.