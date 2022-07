Semana Nacional de Trânsito é destaque em Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 26 de setembro de 2013

Entre os dias 18 e 25 de setembro Carapicuíba celebra a Semana Nacional de Trânsito 2013. Neste ano a Prefeitura vai enfatizar a conscientização de motoristas e pedestres sobre a importância da responsabilidade de todos na prevenção de acidentes. O tema deste ano é Carapicuíba e Você por um Trânsito Legal.

Os pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas que passarem pela região central da cidade durante a Semana de Trânsito vão receber materiais informativos e interagir com profissionais de teatro que vão fazer pequenas encenações nos semáforos próximos ao Calçadão. Eles estarão caracterizados e vão chamar a atenção de quem passar pelo local para a reflexão sobre o tema. Também faz parte das celebrações o Dia Mundial sem Carro, que neste ano será no domingo, 22.

O número de automóveis emplacados em Carapicuíba aumentou consideravelmente nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualmente a frota da cidade é de mais de 151 mil veículos. Além disso, o município recebe uma parcela grande de motoristas de cidades vizinhas que usam Carapicuíba como rota de passagem. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) estima que em horários de pico, essa demanda pode representar até 70% do tráfego total.

Entre as cidades da região houve uma diminuição do número de vítimas fatais em acidentes de trânsito no comparativo entre os meses junho e julho. Carapicuíba acompanhou a redução e registrou uma vítima fatal no mês de julho (em junho foram duas). Já Barueri e Itapevi foram exceções e registraram aumento no mesmo período. Em Barueri, o número foi de 1 para 2 e em Itapevi, de 2 para 5. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

O número de feridos e vítimas fatais em acidentes de trânsito no Brasil é alarmante e ações e campanhas de conscientização se multiplicam pelo país para tentar evitar que esses dados piorem.