Fatecs abrem inscrições para o vestibular em outubro

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 27 de setembro de 2013

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o 1º semestre de 2014 estarão abertas a partir do dia 8 de outubro e o prazo para realizar as inscrições segue até as 15h do dia 7 de novembro. A prova será realizada no dia 8 de dezembro com horário a definir.

No campus da Fatec Carapicuíba, os cursos oferecidos são de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Jogos Digitas; Sistemas para Internet; Logística e Secretariado.

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular, o candidato dever ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.vestibularfatec.com.br. Para se inscrever é necessário preencher a Ficha de Inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro), em qualquer agência bancária.

O Manual do Candidato traz todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo estará disponível para download gratuito no site.