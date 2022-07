Município de Carapicuíba/SP | “Outubro Rosa” tem início em Carapicuíba

“Outubro Rosa” tem início em Carapicuíba

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 2 de outubro de 2013

Nesta semana, as comemorações em torno da Campanha Outubro Rosa em Carapicuíba. O evento é realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva e da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Na terça, 1º de outubro, a Praça das Bandeiras foi iluminada com luzes cor-de-rosa em alusão ao movimento internacional “Outubro Rosa”, que realiza ações de combate ao câncer de mama. Simbolizado pelo laço cor de rosa, o movimento tem por objetivo chamar atenção sobre a importância do diagnóstico precoce na cura da doença.

Durante o mês de outubro, acontecerão palestras eventos em vários pontos da cidade abordando a prevenção do câncer de mama, tema principal da campanha.

A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma elegante devido ao laço rosa usado como símbolo e também o costume de se usar iluminação rosa em monumentos públicos, motivando e unindo diversos povos em torno da causa.

A melhor forma de luta contra a doença é a prevenção através do exame da mama e consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário.

As comemorações em Carapicuíba começaram com o evento de abertura na Praça das Bandeiras, que ficará iluminada de rosa durante todo o mês. Neste sábado, 5 de outubro, haverá uma celebração do Dia Especial da Mulher no Teatro Fuca. Abaixo a programação completa que também esta disponível no site da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br.

Programação Outubro Rosa 2013



Mês Internacional de Prevenção do Câncer de Mama

1º/10 – Abertura

Praça da Bandeira – Iluminação rosa na Praça das Bandeiras, 18h

5/10 – Dia Especial Mulher auto-estima/ musica/dança

Teatro Fuca das 13h às 17h

Av. José Fernandes Teixeira, 510 – Vila Cretti

7/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama

UBS Cohab 5, 16h

Rua Presidente Tancredo Neves, 860-A

8/10 - Palestra Prevenção do Câncer de Mama 

CRAS Ana Estela, 10h

Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

9/10 – Palestra Prevenção do câncer de mama

Associação Casa da Criança, 17h

Rua Maria Helena, Nº 36 – Centro

15/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama 

UBS Novo Horizonte, 10h

Rua Áquila, 24 – Jardim Novo Horizonte

17/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama 

Associação Gente Inocente – Filial – 16h

Rua João Fasoli, 273 – Aldeia Jesuítica

18/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama 

Associação Gente Inocente – Matriz –  15h

Rua Fábio Calabi, 552 – Jardim Capriotti

18/10 – Palestra Prevenção Cânder de Mama

Igreja Comunidade Evangélica Nova Vida, 20h

Rua Com. Dante Carraro nº 654/855 – Ariston

19/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama

Escola Esmeralda Becker, 10h

Av. João Fasoli, 410 – Jardim Marilu

19/10 – Calçadão

A partir da 10h, com Tendas da Saúde e da Beleza

20/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama

Associação de Bairro 18 do Campy, 14h

Av. Camp, 15 – Recanto Campy

21/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama

EMEF Edigar Simões , 19h

Rua Mirassol nº 85 – Cidade Ariston

24/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama

Rotary Club, 14h

Rua Sandra Maria, 501 – Centro

26/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama

Café da manhã / Mulheres da Igreja Avivamento da Fé, 10h

Estr. do Gopiuva, 1691 – Parque Jandaia

29/10 – Palestra Prevenção do Câncer de Mama

CRAS Novo Horizonte, 9h

Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte

31/10 – Lançamento do Programa de Saúde dos

Profissionais de salão de Cabelereiras (os)