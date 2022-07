Parque do Planalto tem novo espaço de lazer

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 7 de outubro de 2013

No último domingo, 6 de outubro, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou mais uma obra para beneficiar a população: o novo espaço de lazer e esporte do Parque do Planalto.

O Parque ganhou brinquedos, academia ao ar livre, pista para ciclismo, quadra de futebol para crianças até 10 anos, espaço para teatro de arena, arborização e estacionamento. Parte do parque estava interditado devido a formação de uma cratera criada pelo afundamento de uma antiga tubulação.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, refez a tubulação e a superfície, assumindo os custos de pessoal e materiais. A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) foi responsável pela instalação da área de lazer e esporte.

A inauguração contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, do deputado estadual Isac Reis, do secretário de Obras, Elias Cassundé, do secretário de Serviços Municipais, Prof. José Roberto, dentre outros, além de vereadores, líderes da comunidade e moradores da região.

Isac Reis ressaltou que ver as inaugurações como esta, é um fato muito importante, pois demonstra que é possível fazer ações importantes mesmo com poucos recursos.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou que o Parque do Planalto é um espaço de cultura, esporte e lazer para a população, reiterando que “trabalhamos para tornar o parque cada dia melhor, por meio de ações intersecretarias, como o Meio ambiente, Esporte e Laser, SSM, Obras, Trânsito e Segurança, tudo para que a população tenha um espaço que ofereça qualidade de vida”.

O Parque do Planalto é utilizado para aulas de Educação Física, treinamento de futebol e outras modalidades esportivas, além do Telecentro Comunitário, que oferece aulas de informática. O prefeito explicou os procedimentos adotados para a reforma do Parque, agradeceu a dedicação dos funcionários, na pessoa do operador de máquinas, Jeré (foto), e pediu publicamente ao deputado Isac Reis para apresentar junto ao Governo do Estado uma Emenda Parlamentar para a construção de um vestiário no Parque do Planalto.