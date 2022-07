Município de Carapicuíba/SP | “Outubro Rosa” também é divulgado em ônibus da cidade

“Outubro Rosa” também é divulgado em ônibus da cidade

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 9 de outubro de 2013

O município de Carapicuíba participa ativamente da campanha Outubro Rosa e coloca em circulação ônibus que adotaram a cor símbolo do movimento. São veículos da empresa Del Rey Transporte que percorrerão a cidade durante todo este mês.

Os ônibus rosa circulam pela linha 837 – Vila Dirce – Estação/Centro e sua escolha foi estratégica, pois tem no percurso ruas e avenidas de grande movimento como Av. Mirian, Av. Inocêncio Seráfico, Av. Celeste e Terminal Rodo-Ferroviário, no centro de Carapicuíba. Esse itinerário permite que parcela significativa da população veja parte do transporte coletivo da cidade com a referida cor do Outubro Rosa e, com isso, manifeste seu apoio e solidariedade pela campanha que desempenha ações de combate ao câncer de mama.

Funcionários da empresa Del Rey apoiam a iniciativa e perceberam que os usuários estão receptivos à ideia Luciano Carlos, 35, motorista há 6 anos que atualmente dirige na linha 837, se surpreendeu com a receptividade dos passageiros do ônibus rosa. “As pessoas acham muito interessante”, disse Luciano. Fiscais relataram que pessoas posam ao lado do veículo para tirar fotos e, mesmo quem não usa a linha, também registra a passagem do ônibus rosa pela cidade e posta em seu Facebook.

A Prefeitura de Carapicuíba, ainda como parte do movimento Outubro Rosa, iluminou na mesma cor a Praça das Bandeiras, na região central da cidade e mantém um calendário para o mês de outubro com palestras e eventos em vários pontos da cidade abordando a prevenção do câncer de mama por mulheres e homens.

A programação completa está disponível no site da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br.