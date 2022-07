Missa Campal comemora os 433 anos da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 10 de outubro de 2013

No sábado, 12 de outubro a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba completa 433 anos de fundação. Para comemorar, a comunidade Santa Catarina, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza a partir das 8 horas a missa campal em louvor a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, pelo dia das Crianças e bênção sobre a Praça da Aldeia.

A Aldeia receberá a comunidade da região, devotos de Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina (padroeira da Aldeia) e visitantes que aproveitam o feriado para conhecer o patrimônio histórico.

Todos os munícipes estão convidados para comemoração.

Histórico

O conjunto arquitetônico da Aldeia é o único do planeta, fruto das expedições realizadas pela Companhia dos Jesuítas, lideradas pelo Pe. José de Anchieta em 1580.

O local abriga elementos da história brasileira com a participação indígena e jesuítica. Há cerca de quatro séculos, anualmente em maio, acontece a Festa da Santa Cruz, que apresenta danças e movimentos indígenas, como Zagaia e Sarabaqué, numa tentativa de aproximação do homem branco com vistas à Catequese dos índios.

Em 1941, o espaço foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por ter sido rota do movimento bandeirante.

Em 2009, a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba passou a integrar o Circuito Taypa de Pilão, juntamente com as cidades de Barueri, Cotia, Embu das Artes, Santana de Parnaíba e São Roque, formando um dos roteiros turísticos do Estado de São Paulo.

O local fica próximo da entrada 22,2 Km da Rodovia Raposo Tavares, há 30 minutos da capital paulista. Mais informações na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (4186-0687).