Handebol Masculino de Carapicuíba busca mais uma vitória nos Jogos da Cidade de São Paulo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 10 de outubro de 2013

Pela terceira rodada dos Jogos da Cidade de São Paulo, a seleção masculina de handebol de Carapicuíba enfrenta a equipe da Família Mongol Direito Mack – Butantã, o jogo será domingo (13), às 17h no Clube Escola Joerg Bruder, rua Humboldt, 29 – Santo Amaro, próximo ao terminal de ônibus.

O time carapicuibano iniciou bem a disputa da fase municipal dos Jogos da Cidade de São Paulo. A primeira vitória foi conquistada sem a necessidade de a equipe suar a camisa, uma vez que a equipe CEU Quintal do Sol – Ermelino Matarazzo não chegou a tempo no local da partida e perdeu o jogo por W.O. em 28 de setembro.

No segundo jogo a história foi diferente enfrentando a equipe FEI Handebol Team, a seleção de Carapicuíba teve de mostrar porque chegou nesta fase da competição. Realizando uma boa partida, o time aproveitou as chances do gol e controlou o ritmo do jogo para vencer a disputa por 24 a 21.