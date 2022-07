Futebol feminino de Carapicuíba inicia a disputa da Copa Mulher 2013

Data de Publicação: 10 de outubro de 2013

A seleção feminina de futebol adulto de Carapicuíba iniciou a participação na 5ª Copa Mulher de Futebol, enfrentando a equipe do São Vicente A.C. neste domingo, 6 de outubro.

Jogando com um adversário forte, o time carapicuibano encontrou dificuldades para marcar as atletas de São Vicente, e também era pouco eficiente em chances de gol. Após dois contra-ataques o time do litoral paulista abriu 2 a 0 no placar.

Depois de muita conversa no intervalo, as jogadoras de Carapicuíba voltaram a campo motivadas a mudar os números da partida e, de fato, o time criou inúmeras oportunidades de gol, mudando a dinâmica do jogo.

Em uma das várias chances do gol criadas ainda no início do segundo tempo, a atacante Pamela Santos aproveitou-se de um descuido da defesa adversária e com um leve toque na bola encobriu a goleira para marcar o primeiro de Carapicuíba no campeonato.

A seleção de Carapicuíba buscou o empate durante todo o segundo tempo, mas esbarrou no próprio cansaço devido ao forte ritmo de jogo imposto pelo time de São Vicente.

Na 2ª rodada do campeonato o time carapicuibano enfrentará a A.D. Centro Olímpico, no dia 20 de outubro às 15h30, em jogo que será realizado na sede social de Clube Atlético Juventus, localizado na Rua Comendador Roberto Ugolini, 20 – Mooca.