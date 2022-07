Defesa Civil realiza simulação de salvamento no Parque da Aldeia

Data de Publicação: 18 de outubro de 2013

A Defesa Civil da Prefeitura de Carapicuíba realizou neste sábado, 19, um evento de esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre afogamentos e acidentes diversos com água no Parque da Aldeia.

Além das atividades da Defesa Civil, a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva disponibilizou ambulância do SAMU e base do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) com atendimento sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), AIDS, hanseníase e tuberculose. O canil de Osasco trouxe cães treinados para realizar simulação de salvamento e um representante do Corpo de Bombeiros de Barueri estava presente para falar da importância de agir rápido e de maneira consciente em casos de afogamento.

Criada pela Prefeitura em 20 de fevereiro de 2009, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil atua na prevenção de acidentes causados por situações adversas e, na impossibilidade de evitar tais circunstâncias, age no socorro e no auxílio às pessoas atingidas.

Em 2008, antes da criação desta coordenadoria, foi registrado um número elevado de acidentes com água em Carapicuíba, contabilizando 58 mortes por afogamentos. Esses dados foram determinantes para o desenvolvimento de um forte trabalho de prevenção de acidentes que contou com a atuação em intensa da Prefeitura e de todos os agentes da recém criada Defesa Civil. Como resultado desses esforços, nos anos seguintes esse índice foi caindo drasticamente até que, em 2012, nenhuma morte por afogamento foi registrada no município. Neste ano, foi registrado um acidente com vítima fatal.

Nesse processo de cuidado com a população, a principal ação dos agentes é focada na prevenção de situações de risco. Também é fundamental orientar a população sobre como diagnosticar circunstâncias que podem colocar os cidadãos em perigo, e assim, eles podem acionar a Defesa Civil para que esta possa tomar as medidas necessárias.

Defesa Civil de Carapicuíba

Coordenadoria: Rua Xapuri 420, Aldeia de Carapicuíba. Tel. 4146-5810

Núcleo Cohab: Rua Alterosa, 108A – Cohab 5.