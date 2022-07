Handebol feminino joga pela classificação nos Jogos Abertos

Data de Publicação: 21 de outubro de 2013

A seleção de Carapicuíba disputa nesta segunda-feira, 21, a vaga para a próxima fase da 2ª divisão dos Jogos Abertos do Interior 2013 realizado na cidade de Mogi das Cruzes, mesmo em caso de vitória o time ainda dependerá do resultado da partida entre as seleções de Agudos e Franca para saber se avançará as quartas de final.

Após duas partidas na competição em que a equipe carapicuibana venceu na estreia a seleção da cidade de Agudos por 27 a 16, e perderam o segundo para a seleção de Franca pelo placar de 38 a 17.

Em ambos os jogos a seleção de Carapicuíba mostrou bom entrosamento dentro de quadra, permitindo que a seleção jogue hoje em busca da classificação enfrentando a seleção de Sorocaba, líder do grupo com duas vitórias.

A partida decisiva entre a Seleção de Carapicuíba e a Seleção de Sorocaba às 16h, no SESI de Mogi das Cruzes, localizado na Rua Valmet, 171 – Distrito Brás Cubas. Entrada Franca.