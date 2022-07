Ópera brasileira A Moreninha lota plateia do Teatro Jorge Amado

Data de Publicação: 29 de outubro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, trouxe no sábado, 26, a apresentação do musical “A Moreninha”, no Teatro Jorge Amado. O Espetáculo atraiu um público de todas as idades, que lotou a plateia do teatro, na região central.

A ópera brasileira “A Moreninha”, foi apresentada pela primeira vez na cidade e trouxe 13 cantores, acompanhados pela orquestra de 22 músicos: instrumentistas de cordas, sopro e percussão. O musical foi regido pelo próprio autor da música: Ernst Mahle, e apresentou um espetáculo de época leve e divertido, prendendo a atenção da plateia, que acompanhou com entusiasmo o romance de Augusto e Carolina (A moreninha).

As apresentações fazem parte de um leque de ações da Prefeitura de Carapicuíba, que visam a promoção de eventos culturais no município, além de incentivar a realização de espetáculos de grupos teatrais e novas produções.

Curso de teatro gratuito



A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para Curso de Teatro, que é oferecido no Teatro Jorge Amado.

Os interessados devem fazer a inscrição no próprio teatro, localizado na Avenida Mírian, 86, centro, telefone: 4184-133. Horários: segunda-feira, das 9h às 11h, das 14h às 16h e das 19h às 21h.